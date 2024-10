Esce in bicicletta e non rientra più a casa: si cerca un ragazzo di 25 anni di Madignano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un giovane di 25 anni non è più rientrano a casa dopo esserne uscito in bicicletta nella serata di ieri 13 ottobre: in campo anche i cani del gruppo cinofilo per cercarlo. Fanpage.it - Esce in bicicletta e non rientra più a casa: si cerca un ragazzo di 25 anni di Madignano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un giovane di 25non è piùno adopo esserne uscito innella serata di ieri 13 ottobre: in campo anche i cani del gruppo cinofilo perrlo.

