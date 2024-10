Anticipazionitv.it - Dalila Gelsomino rompe il silenzio sulla fine della storia con Eros Ramazzotti: il messaggio

(Di lunedì 14 ottobre 2024), ex compagna di, ha deciso di parlare per la prima e ultima voltaloro separazione attraverso un lungosu Instagram. In un post sincero e profondo,ha spiegato le difficoltà incontrate durante la relazione e il motivo per cui hanno deciso di separarsi. Laha sottolineato l’importanza di affrontare gli amori sani, che obbligano a lavorare su se stessi, e di saper lasciar andare quando la felicità non è più presente. Le parole didell’amore conha rotto ilsua relazione conattraverso unnelle sue Instagram Stories. “Gli amori sani sono molto scomodi, perché ti obbligano a lavorare su di te”, ha scritto.