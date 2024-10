Calano gli infortuni sul lavoro, ma crescono le malattie professionali: tre morti al giorno nel 2023 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Calano gli infortuni sul lavoro in Italia, ma crescono, del 20% le malattie professionali e si contano ancora più di tre morti al giorno. In più i numeri del 2024, ancora provvisori, sono peggiori. È il quadro che emerge dalla presentazione della relazione Inail sul 2023. L’emergenza dunque resta. L’anno scorso, gli infortuni sul lavoro denunciati all’Inail sono stati oltre 590mila, con un calo significativo del 16,1% rispetto ai 704mila casi del 2022. La riduzione riguarda anche gli infortuni mortali, che, pur rimanendo su valori elevati con una media di oltre tre decessi al giorno, si attestano a 1.147 casi, in calo del 9,5% rispetto all’anno precedente. In più, le denunce di malattie professionali sono cresciute del 19,8%, raggiungendo quota 72mila. Dal punto di vista geografico, il 61% degli infortuni si è verificato nelle regioni del Nord, seguite dal Centro (20%) e dal Sud (19%). Panorama.it - Calano gli infortuni sul lavoro, ma crescono le malattie professionali: tre morti al giorno nel 2023 Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)glisulin Italia, ma, del 20% lee si contano ancora più di treal. In più i numeri del 2024, ancora provvisori, sono peggiori. È il quadro che emerge dalla presentazione della relazione Inail sul. L’emergenza dunque resta. L’anno scorso, glisuldenunciati all’Inail sono stati oltre 590mila, con un calo significativo del 16,1% rispetto ai 704mila casi del 2022. La riduzione riguarda anche glimortali, che, pur rimanendo su valori elevati con una media di oltre tre decessi al, si attestano a 1.147 casi, in calo del 9,5% rispetto all’anno precedente. In più, le denunce disono cresciute del 19,8%, raggiungendo quota 72mila. Dal punto di vista geografico, il 61% deglisi è verificato nelle regioni del Nord, seguite dal Centro (20%) e dal Sud (19%).

