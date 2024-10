Atp Almaty 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 250 di Almaty 2024, torneo di scena dal 14 al 20 ottobre. Torneo kazako che torna in calendario e tutto sommato si è garantito una buona presenza a livello di partecipanti, nonostante qualche ritiro ci sia stato. Le prime teste di serie dovrebbero essere i due statunitensi Frances Tiafoe e Sebastian Korda. Presente in tabellone anche il nostro Fabio Fognini. MONTEPREMI TABELLONE La diretta televisiva dell’Atp 250 di Almaty è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il, le, gli, latv edell’ATP 250 di, torneo di scena dal 14 al 20 ottobre. Torneo kazako che torna in calendario e tutto sommato si è garantito una buona presenza a livello di partecipanti, nonostante qualche ritiro ci sia stato. Le prime teste di serie dovrebbero essere i due statunitensi Frances Tiafoe e Sebastian Korda. Presente in tabellone anche il nostro Fabio Fognini. MONTEPREMI TABELLONE La diretta televisiva dell’Atp 250 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una direttatramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento).

Atp Almaty 2024 : montepremi e prize money - . Il montepremi ed il prize money dell’ATP 250 di Almaty 2024, torneo di scena dal 14 al 20 ottobre su campi veloci. 114 (0 punti) OTTAVI DI FINALE – € 16. 428 andranno al giocatore che si laureerà campione. Il prize money totale dell’ATP 250 di Almaty 2024 corrisponde a 946. A completare il bottino ci saranno ben 250 punti valevoli per il ranking maschile. (Sportface.it)

Tabellone ATP Almaty 2024 : Fabio Fognini in scena in Kazakistan - è la prima lontano da Astana - Dovesse riuscire a vincere, si troverebbe davanti il russo Karen Khachanov, con cui di precedenti ce ne sono invece 4 (1-3 il bilancio). Un autentico scontro generazionale, il loro: parliamo di ben 14 anni di differenza tra il taggiasco e il nativo di Hyvinkää. Per un anno l’evento è assurto al ruolo di ATP 500, nel 2022 (e infatti l’ha vinto Novak Djokovic), mentre nelle altre occasioni si è ... (Oasport.it)

Tabellone Atp Almaty 2024 : risultati e accoppiamenti - TABELLONE ATP ALMATY 2024 PRIMO TURNO (1) Tiafoe bye Daniel vs Q Duckworth vs Vukic Safiullin vs (8) Mannarino (3) Khachanov bye Virtanen vs Fognini Q vs WC Zhukayev (WC) Skatov vs (5) Machac (6) Zhang vs Q Shevchenko vs Q (WC) Engel vs Wong (4) Cerundolo bye (7) Maroszan vs Coric O’Connell vs Diallo Dzumhur vs Marterer (2) Tabilo bye The post Tabellone Atp Almaty 2024: risultati e accoppiamenti ... (Sportface.it)