Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 14 Ottobre (Di lunedì 14 ottobre 2024) Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Un Posto al Sole sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it. Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 14 Ottobre Damiano è vicino a catturare il boss Torrente, ma Viola è sempre più preoccupata per la sua sicurezza. Niko affronta un problema con Jimmy, che ha combinato un disastro a scuola, mentre Nunzio è pronto a trasferirsi da Diana, causando la crisi di Samuel che teme di essere abbandonato?.

Un Posto al Sole - anticipazioni 14 ottobre : Damiano accerchia Torrente - Nunzio mette Samuel in crisi - La trama di questa coinvolgente soap italiana ci svela che Niko e Jimmy hanno un confronto difficile. La serie, ambientata a Napoli, segue le vicende degli inquilini dello storico Palazzo Palladini, situato sulla collina di Posillipo, con una vista mozzafiato sul golfo. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata di Un posto al sole, in onda lunedì 14 ottobre su Rai 3 alle 20:50 circa. (Movieplayer.it)

Un Posto al Sole Anticipazioni 14 ottobre 2024 : Samuel disperato per il trasferimento di Nunzio. Per lui è un vero tradimento - Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete della puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 ottobre 2024. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo Samuel disperato per il trasferimento di Nunzio. Il Piccirillo non vuole allontanarsi dal suo amico. (Comingsoon.it)

Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline : Ida in Dolce Attesa? - Dato che il suo compagno è impegnato “sul fronte”, la Bruni non se la sente di partire in un momento così complicato. Ed il suo comportamento freddo e sfuggente lo porterà a dubitare di lei. Cosa ne sarà di Lara dopo l’eventuale condanna di Suor Maura? Seguiremo gli sviluppi per fornirvi tutti gli spoiler del caso! Un posto al sole Anticipazioni, prossime storyline: Damiano in pericolo! Viola ... (Uominiedonnenews.it)