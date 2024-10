Thesocialpost.it - 38enne travolto dal treno diretto a Malpensa: via alle indagini

(Di lunedì 14 ottobre 2024) (immagine di repertorio) Un uomo di 38 anni, residente a Busto Arsizio, ha perso la vita questa mattina intorno6,da un convogliord, nei pressi di Rescaldina, in provincia di Milano. Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Legnano, che hanno provveduto alla rimozione del corpo, e i soccorritori del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le autorità competenti, tra cui la Polizia Ferroviaria (Polfer) e la magistratura, stanno indagando per chiarire le dinamiche e le cause dell’incidente. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un tragico incidente o di un gesto volontario. L’incidente ha inevitabilmente causato disagi alla circolazione ferroviaria, con ritardi nei collegamenti lungo la linea che porta a