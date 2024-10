Ucraina-Rep. Ceca (Uefa Nations League B, 14-10-2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 13 ottobre 2024) L’Ucraina ha confermato battendo 1-0 la Georgia, gol di Mudryk al 35? in una partita che per occasioni create avrebbe meritato di concludersi con un pareggio, di vivere alti e bassi anche all’interno della stessa partita e gli uomini di Rebrov hanno contribuito a rendere particolarmente corta la classifica del gruppo 1 della Lega B InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Ucraina-Rep. Ceca (Uefa Nations League B, 14-10-2024 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di domenica 13 ottobre 2024) L’ha confermato battendo 1-0 la Georgia, gol di Mudryk al 35? in una partita che per occasioni create avrebbe meritato di concludersi con un pareggio, di vivere alti e bassi anche all’interno della stessa partita e gli uomini di Rebrov hanno contribuito a rendere particolarmente corta la classifica del gruppo 1 della Lega B InfoBetting: Scommesse Sportive e

