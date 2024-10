Successo incredibile per Starship: il razzo Super Heavy è atterrato come in un film di fantascienza (Di domenica 13 ottobre 2024) Il quinto volo di test integrato di Starship è stato un pieno Successo: centrati tutti i principali obiettivi, a cominciare dal recupero con Successo del primo stadio Super Heavy. Dday.it - Successo incredibile per Starship: il razzo Super Heavy è atterrato come in un film di fantascienza Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il quinto volo di test integrato diè stato un pieno: centrati tutti i principali obiettivi, a cominciare dal recupero condel primo stadio

Il razzo della Starship di Space X è rientrato nella base di lancio. Si tratta del primo successo del quinto test - A meno di sette minuti dal lancio, il razzo Super Heavy della nave Starship della SpaceX è rientrato esattamente nel sito di lancio, sulla rampa dalla quale era partito nella base di Boca Chica. . Il prossimo sarà l’ammaraggio della Starship nell’Oceano Indiano. Il quinto test della nave progettata dall’azienda di Elon Musk per i futuri viaggi su Luna e Marte ha realizzato così in pieno il suo ... (Ilfattoquotidiano.it)

