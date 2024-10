Grumello del Piano, sbocciano 1.400 metri quadrati di orti (Di domenica 13 ottobre 2024) L’INAUGURAZIONE. Sono 17 le vasche per la coltivazione, più 6 le «didattiche». Installate anche delle postazioni per i disabili. Ecodibergamo.it - Grumello del Piano, sbocciano 1.400 metri quadrati di orti Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L’INAUGURAZIONE. Sono 17 le vasche per la coltivazione, più 6 le «didattiche». Installate anche delle postazioni per i disabili.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grumello del Piano, sbocciano 1.400 metri quadrati di orti - In primavera si ritroveranno per raccogliere i frutti (e le verdure) che avranno seminato. E, magari, per mangiarli insieme. Le famiglie «ortiste» di Grumello del Piano hanno inaugurato sabato 12 ... (ecodibergamo.it)

A Barzio la missione dello storico Augusto Amanti: svelare l’identità del soldato alleato morto nel ’45 - Le tracce portano all’estero. “Probabilmente era un prigioniero di guerra fuggito dal campo di Grumello al Piano dopo l’armistizio” ... (ilgiorno.it)

Opere idrauliche a tutela della città. La Regione stanzia 4,4 milioni - Il maltempo a Bergamo ha spinto il Consorzio di bonifica e l'Utr a progettare la regimentazione del torrente Morletta con sei vasche di laminazione per prevenire allagamenti. La prima vasca sarà a Gru ... (ilgiorno.it)