Galli: «Io fare giocare Vicario, lo preferisco a Donnarumma per questo motivo; quanto dovremo aspettare per rivede Torriani?» (Di domenica 13 ottobre 2024) Le parole di Giovanni Galli sui portieri della nazionale italiana: «Vicario il mio preferito: Donnarumma è fortissimo, ma Di Gregorio non è pronto» L’ex portiere di Milan, Fiorentina e della Nazionale Giovanni Galli ha parlato al Tirreno della scuola italiana e delle scelte di Spalletti tra i pali. Di seguito le sue parole. Torriani – Calcionews24.com - Galli: «Io fare giocare Vicario, lo preferisco a Donnarumma per questo motivo; quanto dovremo aspettare per rivede Torriani?» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Le parole di Giovannisui portieri della nazionale italiana: «il mio preferito:è fortissimo, ma Di Gregorio non è pronto» L’ex portiere di Milan, Fiorentina e della Nazionale Giovanniha parlato al Tirreno della scuola italiana e delle scelte di Spalletti tra i pali. Di seguito le sue parole.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Galli : “Torriani? Il percorso di Donnarumma non è comparabile” - Filippo Galli, ex calciatore del Milan ed ex allenatore della Primavera rossonera, ha parlato dei talenti come il portiere Torriani. (Pianetamilan.it)