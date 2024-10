Discarica chiusa dopo le proteste dei residenti, per i giudici non ci sono irregolarità: dissequestrata dopo 4 mesi (Di domenica 13 ottobre 2024) Nessuna irregolarità nella gestione della Discarica di contrada Cazzola e Grotticelli - Iazzo Vecchio, a Canicattì: i giudici del tribunale del riesame, presiduto da Wilma Angela Mazzara, hanno disposto il dissequestro e restituito l'impianto alla Marcopolo Srl, che gestisce la grande area di Agrigentonotizie.it - Discarica chiusa dopo le proteste dei residenti, per i giudici non ci sono irregolarità: dissequestrata dopo 4 mesi Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nessunanella gestione delladi contrada Cazzola e Grotticelli - Iazzo Vecchio, a Canicattì: idel tribunale del riesame, presiduto da Wilma Angela Mazzara, hanno disposto il dissequestro e restituito l'impianto alla Marcopolo Srl, che gestisce la grande area di

