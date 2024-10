Cuneo-Chieri oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la seconda giornata di andata diA1di. La formazione di Lorenzo Pintus, dopo la netta sconfitta incassata contro Scandicci, vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per provare a conquistare i primi punti stagionali. Dall’altra parte della rete ci sono però le ragazze di Giulio Bregoli, che arrivano invece dal sofferto successo interno al quinto set contro Novara. Si preannuncia grande spettacolo in questo derby piemontese: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 13 ottobre al Palazzo dello Sport di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Honda Oliveroe Reale Mutua Fenera’76 della massimadel campionato italiano.