Ciclista travolto da un’auto, l’autista fugge (Di domenica 13 ottobre 2024) Fontanelice (Bologna), 13 ottobre 2024 – Ciclista travolto da un’auto che poi si dà alla fuga. È successo sulla provinciale Montanara a un chilometro da Fontanelice. Il Ciclista, un 64enne di Imola è stato trasportato all’ospedale di Imola dall’ambulanza con il codice ‘giallo’ che indica i casi di media gravità. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia locale del Corpo unico del circondario imolese, erano circa le 15.30 quando il Ciclista, diretto verso valle, è stato urtato da un primo veicolo, che si è fermato, finendo investito da una seconda auto che è fuggita. La polizia locale sta lavorando, anche attraverso l’ascolto di testimoni, per individuare l’auto che si è allontanata, e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Ilrestodelcarlino.it - Ciclista travolto da un’auto, l’autista fugge Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Fontanelice (Bologna), 13 ottobre 2024 –dache poi si dà alla fuga. È successo sulla provinciale Montanara a un chilometro da Fontanelice. Il, un 64enne di Imola è stato trasportato all’ospedale di Imola dall’ambulanza con il codice ‘giallo’ che indica i casi di media gravità. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia locale del Corpo unico del circondario imolese, erano circa le 15.30 quando il, diretto verso valle, è stato urtato da un primo veicolo, che si è fermato, finendo investito da una seconda auto che è fuggita. La polizia locale sta lavorando, anche attraverso l’ascolto di testimoni, per individuare l’auto che si è allontanata, e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

