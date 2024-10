Biella, bimbo di 8 anni attaccato da un cane durante una festa di compleanno: è grave (Di domenica 13 ottobre 2024) Il bambino stava partecipando a una festa di compleanno insieme a dei coetanei quando è stato aggredito da un cane e gravemente ferito alla testa. Non sarebbe comunque in pericolo di vita. Fanpage.it - Biella, bimbo di 8 anni attaccato da un cane durante una festa di compleanno: è grave Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il bambino stava partecipando a unadiinsieme a dei coetanei quando è stato aggredito da unmente ferito alla testa. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

