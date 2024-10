Arbitro aggredito, due anni di squalifica: “Ma era sotto la doccia” (Di domenica 13 ottobre 2024) La presunta aggressione all’Arbitro è costata al calciatore una squalifica di ben due anni, ma secondo la sua società era sotto la doccia Le decisioni del Giudice Sportivo sono spesso attese come provvedimenti che possono cambiare il destino dei club in un senso o nell’altro. Proprio una di queste, però, sta facendo discutere parecchio in Liguria, un episodio che è stato definito grave, ma anche curioso per i contorni che sta assumendo la vicenda. FIGC (LaPresse) – calciomercato.itAlla base, c’è stata la partita Valsecca e il Pontedecimo. Sono state segnalate a fine match condotte violente da parte di un calciatore proprio del Valsecca, che avrebbe, secondo il referto, afferrato per il colletto l’Arbitro aggredendolo dopo l’incontro. Calciomercato.it - Arbitro aggredito, due anni di squalifica: “Ma era sotto la doccia” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di domenica 13 ottobre 2024) La presunta aggressione all’è costata al calciatore unadi ben due, ma secondo la sua società eralaLe decisioni del Giudice Sportivo sono spesso attese come provvedimenti che possono cambiare il destino dei club in un senso o nell’altro. Proprio una di queste, però, sta facendo discutere parecchio in Liguria, un episodio che è stato definito grave, ma anche curioso per i contorni che sta assumendo la vicenda. FIGC (LaPresse) – calciomercato.itAlla base, c’è stata la partita Valsecca e il Pontedecimo. Sono state segnalate a fine match condotte violente da parte di un calciatore proprio del Valsecca, che avrebbe, secondo il referto, afferrato per il colletto l’aggredendolo dopo l’incontro.

