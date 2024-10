Ilrestodelcarlino.it - Sanità del futuro al G7 di Ancona: "Più personale, stop gettonisti"

(Di sabato 12 ottobre 2024) "Nella prossima manovra avremo un piano triennale di assunzioni per medici e infermieri. Ciò consentirà di mettere fine anche al fenomeno dei medici". Il ministro Schillaci prende impegni e traccia bilanci a conclusione dei lavori del G7 Salute di, dalla (ormai) cronica carenza di camici bianchi alle frontiere dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario, oggetto per la prima volta di un policy brief (documento di indirizzo) dei Paesi G7 nel quale si evidenziano rischi e opportunità, puntando anche i riflettori sul gap digitale degli operatori sanitari e della popolazione. "Le richieste che abbiamo fatto al ministro delle finanze guardano prioritariamente al, inteso come assunzioni di medici, infermieri e operatori sanitari", ha chiarito Schillaci.