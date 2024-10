Nadia Bengala: “Mia figlia violenta con me a causa delle droga. Un killer l’aveva presa di mira” (Di sabato 12 ottobre 2024) Ospite di Verissimo, Nadia Bengala ha raccontato la storia della figlia Diana Schivardi. La 28enne si trova ora in comunità e da oltre 10 anni lotta contro la dipendenza dalla droga. Gli ultimi mesi prima della decisione, per l'ex Miss Italia, sono stati i più difficili: "Era diventata violenta con me, non era più lei". Fanpage.it - Nadia Bengala: “Mia figlia violenta con me a causa delle droga. Un killer l’aveva presa di mira” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ospite di Verissimo,ha raccontato la storia dellaDiana Schivardi. La 28enne si trova ora in comunità e da oltre 10 anni lotta contro la dipendenza dalla. Gli ultimi mesi prima della decisione, per l'ex Miss Italia, sono stati i più difficili: "Era diventatacon me, non era più lei".

Diana Schivardi - chi è la figlia di Nadia Bengala : “Ora è in comunità - forse ce la farà” - Dal 2007, invece, ha una storia d’amore con l’imprenditore Alessandro Stocchi. Il furto era stato sventato dall’intervento di un passante successivamente aggredito e ferito dalla donna. Qualche sera mi è scappata, però alla fine ci è arrivata da sé”, ha raccontato Nadia Bengale. E ha poi precisato riguardo la figlia Diana: “Ha detto “sì ci provo, lo faccio”. (Metropolitanmagazine.it)

Alessandro Stocchi - chi è il compagno di Nadia Bengala : “Ho avuto troppi amori tossici” - In nessun caso, però, è mai stata eletta. Chi è Nadia Bengala Nadia Bengala è un’attrice ed ex modella, che ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo in veste di concorrente di un game show: nel 1985 partecipa infatti a Zodiaco, un quiz di Italia 1 condotto da Claudio Cecchetto e Gerry Scotti. (Metropolitanmagazine.it)

Nadia Bengala : età - carriera - chi è la figlia - fidanzato - ex compagno - Quest’ultimo è un uomo d’affari. Ma vediamo insieme cosa c’è da sapere sull’attrice e su Diana. Mentre in TV l’abbiamo vista in Le ragazze di Miss Italia. Diana è riuscita a percepire il pericolo quando ha conosciuto Giandavide De Pau, il killer di tre prostitute uccise in Prati il 17 novembre del 2022. (Latuafonte.com)