Migranti, Piantedosi: "Centri in Albania operativi già in settimana" (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato l’imminente apertura dei Centri per Migranti in Albania e ha precisato: "Non saranno Cpr" Ilgiornale.it - Migranti, Piantedosi: "Centri in Albania operativi già in settimana" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro dell'Interno Matteoha annunciato l’imminente apertura deiperine ha precisato: "Non saranno Cpr"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Centri per migranti in Albania - Piantedosi : "Analoghi a quelli sul territorio nazionale - primi ingressi già prossima settimana" - Proprio il titolare del dicastero ha affermato oggi alla festa de Il Foglio a Firenze che saranno "analoghi a quelli sul territorio nazionale", e che "i primi ingress . Centri per migranti in Albania: il momento dell’apertura sembra vicino, come dichiarato dal Ministro degli Interni Matteo Piantedosi. (Ilgiornaleditalia.it)

Migranti - Piantedosi : “Centri in Albania pronti prossima settimana” - Ma la Corte di giustizia europea potrebbe bloccarli I due centri per migranti in Albania saranno operativi dalla prossima settimana. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Noi contiamo di partire già dalla prossima settimana, poi speriamo di no: perché significherebbe non aver bisogno di […]. (Sbircialanotizia.it)

Migranti - Piantedosi : “Centri in Albania pronti prossima settimana” - (Adnkronos) – I due centri per migranti in Albania saranno operativi dalla prossima settimana. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo Cda Maire approva guidance 2024, ricavi +30-40%, ebitda ... (Webmagazine24.it)