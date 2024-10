Liguria, Schlein: “Sfida molto importante, Orlando ottimo canditato” (Di sabato 12 ottobre 2024) “Noi siamo sempre stati testardamente unitari, certamente siamo sempre stati disponibili e continueremo ad esserlo. La Liguria affronta una Sfida molto importante con un’ottima candidatura da parte nostra che è quella di Andrea Orlando che ha tutte le competenze sulla sanità pubblica, il lavoro, la reindustrializzazione che servono per assicurare un futuro dopo nove anni Sbircialanotizia.it - Liguria, Schlein: “Sfida molto importante, Orlando ottimo canditato” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Noi siamo sempre stati testardamente unitari, certamente siamo sempre stati disponibili e continueremo ad esserlo. Laaffronta unacon un’ottima candidatura da parte nostra che è quella di Andreache ha tutte le competenze sulla sanità pubblica, il lavoro, la reindustrializzazione che servono per assicurare un futuro dopo nove anni

Liguria : Orlando - 'sfida non semplice ma grande entusiasmo'

Abbiamo di fronte una sfida non semplice, ma che ci vede sostenuti da un grande entusiasmo popolare: abbiamo le idee e le ragioni per contrastare il centrodestra e il sistema Toti che in dieci anni hanno espropriato la nostra democrazia". È questo uno degli obiettivi fondamentali del nostro percorso.

Elezioni regionali Liguria - la sfida di Orlando : "Meno risorse a sanità privata - investiamo sui medici"

Andrea Orlando, candidato del centrosinistra per le elezioni regionali in Liguria del 27 e 28 ottobre, spiega a Fanpage. it i punti principali del suo programma: "Vogliamo investire sulla sanità pubblica e sul personale sanitario. Dobbiamo lavorare perché le case di comunità non siano semplicemente delle scatole vuote, per ridurre la grandissima pressione che oggi c'è sugli ...

Sondaggi Liguria - Orlando in vantaggio su Bucci ma la sfida resta aperta. L'outsider Morra intorno al 3

A erodere il consenso dell'esponente Pd (che è sostenuto sostanzialmente dall'intero "campo largo", da Verdi-Sinistra e M5s fino ad Azione e Italia Viva) sarebbe Nicola Morra, ex senatore del M5s che ha ricoperto il ruolo di presidente di commissione Antimafia, che si presenta col sostegno di "Uniti per la Costituzione" ed è accreditato di un valore intorno al 3 per cento.

Liguria, Schlein: "Sfida molto importante, Orlando ottimo canditato" - “Noi siamo sempre stati testardamente unitari, certamente siamo sempre stati disponibili e continueremo ad esserlo. La Liguria affronta una sfida molto importante con un’ottima candidatura da parte no ... (adnkronos.com)

