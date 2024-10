Panorama.it - La globalizzazione (e la dittatura) del cibo

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Arriva il piatto unico, anzi universale, gastronomicamente corretto. Tra l’industria multinazionale del food, il McMondo, ilsostenibile secondo i dettami dell’ambiente e del salutismo, eccoci arrivati alla mangiocrazia globale, ultima tappa del pensiero unico, o pausa ristoro, trastandard e cucina spettacolo. Hamburger di carne sintetica, panini coi grilli, patatine di farina di mosca; questo scenario si prospetta nell’alimentazione del futuro. A denunciare ladelè Diego Fusaro, vivace pensatore alternativo, che ha sfornato un saggio intitolato Ladel sapore (Rizzoli). Il tema del mangiare è diventato centrale nella nostra società opulenta: come discorso, come rappresentazione, come business, in un saliscendi tra denutrizione e obesità, anoressia e bulimia, fame e glicemia.