Ilfattoquotidiano.it - Il “bottino” della madre superiora arrestata per furto: con la vendita degli ex voto intascati 80mila euro

(Di sabato 12 ottobre 2024) Undel valore di 80 mila. In tanto è stato quantificato il ricavatovendite delle reliquie e gli exrubati da una suora, finita gli arresti domiciliari. L’insospettabile suor Bernadette, 45 anni, di nazionalità indonesiana,Congregazione dello Spirito Santo, stando alle indagini, nascondeva anche nella cestaindumenti da lavare alcuni dei monili e gioielli che aveva rubato nelle chiesediocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, in provincia di Avellino. La suora, agli arresti domiciliari nella residenzacomunità di san Francesco Saverio a San Cesario, in provincia di Roma, secondo la Procura di Benevento, per mesi e sistematicamente si sarebbe appropriata dei preziosi ex. Tra questi anche una reliquia di San Nicola di Bari, incastonata in un medaglione.