Drammatico fuori strada con l’auto | 32enne sbalzato fuori dall’abitacolo muore sul colpo Inutili i soccorsi Tre i feriti gravi Abitavano ad Alatri

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ancora unincidente sulle strade della Ciociaria. Intorno alle ore 3 della scorsa notte, in via Morolense, una Ford Focus ha sbandato e si è schiantata violentementedalla carreggiata, causando la morte di un uomo di 32 anni, originario dell’Albania e residente ad. Un Impatto Fatale: La Vittima Espulsa dal Veicolo Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto,, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo, finendocon un impatto devastante. Ila causa del violento urto, è deceduto sul. Non c’è stato nulla da fare per i soccorritori, arrivati prontamente sul luogo dell’incidente.gli Altri Occupanti delA bordo della vettura viaggiavano altri tre giovani, tutti connazionali della vittima, che sono rimastigravemente.