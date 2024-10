Coldiretti, la Campania prima in Italia per la spesa alimentare (Di sabato 12 ottobre 2024) La Campania è la regione al primo posto per la spesa alimentare in Italia, pari a 614 euro al mese per famiglia (il 27% del budget familiare), seguita dalla Sicilia con 586 euro e dal Friuli -Venezia Giulia con 576 euro. Tutte e tre le regioni sono al di sopra della media nazionale di 526 euro e pari al 19% dell’intera spesa mensile. All’ultimo posto c’è la Sardegna con 415 euro. Lo indica in una nota la Coldiretti sulla base dell’elaborazione dei dati Istat relativi al 2023. Si collocano inoltre sopra la media nazionale Calabria (562 euro), Molise (555), Marche (547), Basilicata (542), Abruzzo (541 ), Lazio (538), Umbria (530) e Valle d’Aosta (529) Sono invece sotto la media nazionale Veneto e Trentino-Alto Adige (entrambi con 518), Piemonte (513), Lombardia (507) Toscana (505) ed Emilia-Romagna (501). Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Laè la regione al primo posto per lain, pari a 614 euro al mese per famiglia (il 27% del budget familiare), seguita dalla Sicilia con 586 euro e dal Friuli -Venezia Giulia con 576 euro. Tutte e tre le regioni sono al di sopra della media nazionale di 526 euro e pari al 19% dell’interamensile. All’ultimo posto c’è la Sardegna con 415 euro. Lo indica in una nota lasulla base dell’elaborazione dei dati Istat relativi al 2023. Si collocano inoltre sopra la media nazionale Calabria (562 euro), Molise (555), Marche (547), Basilicata (542), Abruzzo (541 ), Lazio (538), Umbria (530) e Valle d’Aosta (529) Sono invece sotto la media nazionale Veneto e Trentino-Alto Adige (entrambi con 518), Piemonte (513), Lombardia (507) Toscana (505) ed Emilia-Romagna (501).

