Angelina Mango: un tour tutto sold out tra Italia ed Europa, il viaggio musicale di un’artista inarrestabile (Di sabato 12 ottobre 2024) Angelina Mango è partita in quarta. Ieri sera, dall’Atlantico Live di Roma, ha dato il via al suo tour nei club e già dal primo concerto si è capito che sarà un viaggio incredibile. tutto sold out, naturalmente. L’atmosfera era carica, il pubblico l’ha accolta con un calore pazzesco e lei ha risposto con un’esplosione Sbircialanotizia.it - Angelina Mango: un tour tutto sold out tra Italia ed Europa, il viaggio musicale di un’artista inarrestabile Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024)è partita in quarta. Ieri sera, dall’Atlantico Live di Roma, ha dato il via al suonei club e già dal primo concerto si è capito che sarà unincredibile.out, naturalmente. L’atmosfera era carica, il pubblico l’ha accolta con un calore pazzesco e lei ha risposto con un’esplosione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa ha indossato Angelina Mango per il debutto del suo primo tour nei club - Angelina Mango ha dato il via al primo tour nei club della sua carriera e non poteva che farlo con un look sofisticato e glamour: ecco chi ha firmato il completo dai dettagli metallici e scintillanti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Amici 22 - Angelina Mango festeggia il sold out di tutte le tappe del suo tour - Con un post su Instagram, l'ex allieva di Amici 23 Angelina Mango ha annunciato il sold out di tutte le tappe del suo tour a due mesi dall'inizio. (Comingsoon.it)

Musica - è tutto sold out il tour italiano di Angelina Mango - I biglietti per la nuova data saranno disponibili a partire da mercoledì 7 agosto alle ore 12:00. In occasione di questo suo primo tour in Europa, la cantautrice si esibirà anche nelle città di Bruxelles (La Madeleine – 4 novembre), Parigi a Les Etoiles (8 novembre), Barcellona al Razzmatazz (11 novembre) e infine a Madrid presso la Sala Chango (13 novembre). (Ildenaro.it)