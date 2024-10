A Monza più piste ciclabili e zone 30: il piano della nuova assessora Zappalà (Di sabato 12 ottobre 2024) Monza – “Eredito linee di indirizzo precise, sul cui solco intendo continuare a lavorare. Ho già notato il grande lavoro e l’alacrità degli uffici, e i prossimi giorni mi serviranno a conoscere a fondo i dossier aperti. Quello sulla viabilità di Monza è un programma che ho condiviso già da militante, e ora mi impegno a realizzare da amministratrice”. Tiene fede al programma di interventi che ha appena ereditato la neo-assessora alla Mobilità, Viabilità e Trasporti Irene Zappalà, che venerdì, dopo l’esordio di lunedì in Consiglio comunale, si è ufficialmente presentata anche alla stampa, in Comune. Ilgiorno.it - A Monza più piste ciclabili e zone 30: il piano della nuova assessora Zappalà Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024)– “Eredito linee di indirizzo precise, sul cui solco intendo continuare a lavorare. Ho già notato il grande lavoro e l’alacrità degli uffici, e i prossimi giorni mi serviranno a conoscere a fondo i dossier aperti. Quello sulla viabilità diè un programma che ho condiviso già da militante, e ora mi impegno a realizzare da amministratrice”. Tiene fede al programma di interventi che ha appena ereditato la neo-alla Mobilità, Viabilità e Trasporti Irene, che venerdì, dopo l’esordio di lunedì in Consiglio comunale, si è ufficialmente presentata anche alla stampa, in Comune.

