Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo insieme | la foto che conferma il ritorno di fiamma

(Adnkronos) – Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme? Il ritratto di famiglia pubblicato sui social fa pensare di sì. Il centravanti del Galatasaray potrebbe essere andato in Argentina per trascorrere del tempo con le due figlie Francesca e Isabella, che vivono insieme alla showgirl argentina. Ma i fan della coppia sperano che ci sia molto di più, come un ritorno di fiamma. Mauro Icardi ha lanciato diversi segnali che hanno riaccesso la macchina del gossip: prima l'atterraggio a Buenos Aires, poi lo scatto con il bassotto arlecchino – che vive in casa della showgirl argentina – e, per concludere in bellezza, la foto di famiglia con Wanda Nara e la figlia. Che sia tornato l'amore tra i due non è certo, ma è chiaro che stiano provando a riallacciare i rapporti, mettendo da parte ogni disaccordo.

