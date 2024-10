Viterbo, Frontini “Turismo e cultura perno sviluppo” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Viterbo (ITALPRESS) – “Viterbo ha deciso di fare del Turismo e della cultura un perno del proprio sviluppo economico, della propria crescita e delle proprie fonte occupazionali”. Lo ha detto Chiara Frontini, sindaco di Viterbo, in occasione del via a Viterbo della prima edizione del Festival dell’Economia della cultura. xi2/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Viterbo, Frontini “Turismo e cultura perno sviluppo” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)(ITALPRESS) – “ha deciso di fare dele dellaundel proprioeconomico, della propria crescita e delle proprie fonte occupazionali”. Lo ha detto Chiara, sindaco di, in occasione del via adella prima edizione del Festival dell’Economia della. xi2/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

