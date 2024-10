Viaggi e social: sempre più forte il legame tra i due mondi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Negli ultimi anni i social media sono diventati una delle principali fonti di ispirazione per i Viaggiatori italiani. Almeno stando a quanto emerge dal recente sondaggio condotto da eDreams, che ha rivelato che il 47% degli italiani ha scelto una destinazione di vacanza influenzato dai contenuti online, una percentuale ben superiore alla media internazionale del 37%. Il fenomeno riflette l’ormai consolidato trend che vede la rete internet sempre più presente nelle decisioni personali e, più in generale, nella vita quotidiana, dal lavoro all’intrattenimento e alla comunicazione. Ma vediamo meglio cosa racconta la statistica. L’influenza dei social media sulla scelta delle mete Il report di eDreams riguardo l’uso dei social media e la loro influenza in ambito turistico evidenzia diversi comportamenti interessanti, specchio di un cambiamento radicale nelle abitudini dei consumatori. .com - Viaggi e social: sempre più forte il legame tra i due mondi Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Negli ultimi anni imedia sono diventati una delle principali fonti di ispirazione per iatori italiani. Almeno stando a quanto emerge dal recente sondaggio condotto da eDreams, che ha rivelato che il 47% degli italiani ha scelto una destinazione di vacanza influenzato dai contenuti online, una percentuale ben superiore alla media internazionale del 37%. Il fenomeno riflette l’ormai consolidato trend che vede la rete internetpiù presente nelle decisioni personali e, più in generale, nella vita quotidiana, dal lavoro all’intrattenimento e alla comunicazione. Ma vediamo meglio cosa racconta la statistica. L’influenza deimedia sulla scelta delle mete Il report di eDreams riguardo l’uso deimedia e la loro influenza in ambito turistico evidenzia diversi comportamenti interessanti, specchio di un cambiamento radicale nelle abitudini dei consumatori.

