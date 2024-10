Gqitalia.it - The Bear 4 potrebbe arrivare molto prima di quanto pensiamo

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Se hai gustato la terza stagione di The, probabilmente ti sei schierato in una delle due categorie. Laè composta di chi esclama senza dubbi: “È un capolavoro: è puro cinema, arte!”. Alla seconda appartengono coloro che si domandano: “Quando avrò risposta a tutti i nodi aperti?”. Oppure, come la maggioranza di noi, ti verrà spontaneo scegliere una combinazione dei due: “La terza stagione di Theè un capolavoro, ma la quarta ha molte spiegazioni da dare”. In ogni caso, parecchie delle domande sollevate nelle prime puntate rimangono in sospeso. Non sappiamo se Carmy (Jeremy Allen White) tornerà mai insieme, o anche solo in contatto con Claire (Molly Gordon). Non è dato sapere se Syd (Ayo Edebiri) finirà per abbandonare la nave, né tantomeno se questo ristorante rimarrà aperto.