(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il presidente russo Vladimirha incontrato a Ashgabat, capitale del Turkmenistan, il presidente iraniano Massudper rinsaldare quella che entrambi hanno definito una relazione «sincera e strategica».operano «attivamentesulla scena internazionale» e le loro «valutazioni sugli eventi attuali nelsono spesso molto simili», hanno dichiarato alle agenzie di stampa. Le opinioni non divergono neanche quando il presidente iraniano afferma che «il regime sionista non rispetta alcun quadro legale e umanitario internazionale e la situazione nella regione è terribile». «La crescente tendenza alla cooperazione tra Iran e Russia dovrebbe essere accelerata, in conformità con la volontà dei massimi leader dei due Paesi e la necessità dire queste relazioni».