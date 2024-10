Scappato con i figli tre anni fa, avvistato nella natura selvaggia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo aver preso i suoi tre figli ed esser sparito per tre anni, un uomo e i bambini sono stati avvisati nel corso della settimana Era settembre del 2021 quando il popolo neozelandese viene a sapere di una particolare sparizione, destinata a fare la storia. La denuncia alla polizia parte da una donna, madre di tre figli e moglie di Tom Phillips. Quest’ultimo è l’uomo che in quel giorno di tre anni fa decise di partire con i suoi bambini per le terre selvagge della Nuova Zelanda dopo una lunga discussione con la donna. Portando con sé Ember , Maverick e Jayda, oggi rispettivamente di 8, 9 e 11 anni, ha mandato nel panico la donna che per anni è rimasta in attesa di novità da parte sua o delle autorità . Scappato con i figli è stato avvistato a distanza di 3 anni (Screenshot YouTube) – Cityrumors.itLe prime sembravano essere arrivate, in realtà , già alcuni giorni dopo. Cityrumors.it - Scappato con i figli tre anni fa, avvistato nella natura selvaggia Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo aver preso i suoi treed esser sparito per tre, un uomo e i bambini sono stati avvisati nel corso della settimana Era settembre del 2021 quando il popolo neozelandese viene a sapere di una particolare sparizione, destinata a fare la storia. La denuncia alla polizia parte da una donna, madre di tree moglie di Tom Phillips. Quest’ultimo è l’uomo che in quel giorno di trefa decise di partire con i suoi bambini per le terre selvagge della Nuova Zelanda dopo una lunga discussione con la donna. Portando con sé Ember , Maverick e Jayda, oggi rispettivamente di 8, 9 e 11, ha mandato nel panico la donna che perè rimasta in attesa di novità da parte sua o delle autorità .con iè statoa distanza di 3(Screenshot YouTube) – Cityrumors.itLe prime sembravano essere arrivate, in realtà , già alcuni giorni dopo.

