Nuovo numero telefonico per la Medicina di Gruppo di Santa Sofia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Da martedì 15 ottobre sarà attivato il Nuovo numero telefonico 0543/ 733880 per la Medicina di Gruppo di Santa Sofia, collocata in Via Nefetti 26. Il servizio di segreteria delle dottoresse Valbonesi, Ridolfi e Olivetti sarà attivo, telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13 e Forlitoday.it - Nuovo numero telefonico per la Medicina di Gruppo di Santa Sofia Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Da martedì 15 ottobre sarà attivato il0543/ 733880 per ladidi, collocata in Via Nefetti 26. Il servizio di segreteria delle dottoresse Valbonesi, Ridolfi e Olivetti sarà attivo, telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13 e

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner resterà numero 1 al mondo nel Ranking ATP a fine anno - è ufficiale : nuovo trofeo per Jannik - La sconfitta contro Machac risulta fatale per Alcaraz che, conti alla mano, non ha più alcuna possibilità di colmare lo svantaggio (3020 punti) che ha in classifica rispetto a Jannik.Continua a leggere . (Fanpage.it)

È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale - Ecco perché solo le donne possono guidare il mondo. E ancora, un approfondimento sulla fabbrica fantasma. Da secoli le infrastrutture idriche sono un sistema di dominio sui territori. Abbiamo sfruttato la natura come fosse nostra proprietà. Ecco l’impero cinese delle auto elettriche. Migrazione dei Poli. (Tpi.it)

Ecofuturo magazine - il nuovo numero della rivista è dedicato a ecologia e pace - . online il nuovo numero di EcoFuturo Magazine (il pdf interattivo è disponibile anche a questo link), la rivista dedicata alle innovazioni ecotecnologiche creata dal gruppo fondatore del Festival Ecofuturo (è possibile visualizzare i numeri precedenti della rivista a questo link) L'articolo Ecofuturo. (Ilfattoquotidiano.it)