Marcello Mutti è morto, addio al patron della storica azienda di passate di pomodoro (Di venerdì 11 ottobre 2024) È morto a 83 anni Marcello Mutti, imprenditore della storica (e omonima) impresa specializzata nelle conserve di pomodoro. “Mio padre è scomparso nella casa in cui è venuto al mondo. La casa all’interno dell’azienda”, ha dichiarato Francesco Mutti, figlio di Marcello. L’annuncio del figlio Francesco “L’eredità che ci lascia è quella di vedere l’azienda come un valore, basato sull’importanza della progettualità e della costruzione. Un’azienda in cui l’attenzione e il rispetto verso la persona devono essere prioritari”, ha proseguito Francesco Mutti parlando con la Gazzetta di Parma. “Mio padre era un uomo schivo, ma di grandissimo cuore, che aveva innata la cultura del dono. Amava molto la natura e, quando la vedeva ‘calpestata’, ne soffriva tanto. Quifinanza.it - Marcello Mutti è morto, addio al patron della storica azienda di passate di pomodoro Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Èa 83 anni, imprenditore(e omonima) impresa specializzata nelle conserve di. “Mio padre è scomparso nella casa in cui è venuto al mondo. La casa all’interno dell’”, ha dichiarato Francesco, figlio di. L’annuncio del figlio Francesco “L’eredità che ci lascia è quella di vedere l’come un valore, basato sull’importanzaprogettualità ecostruzione. Un’in cui l’attenzione e il rispetto verso la persona devono essere prioritari”, ha proseguito Francescoparlando con la Gazzetta di Parma. “Mio padre era un uomo schivo, ma di grandissimo cuore, che aveva innata la cultura del dono. Amava molto la natura e, quando la vedeva ‘calpestata’, ne soffriva tanto.

