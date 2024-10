Lutto nel mondo del calcio: morto Alexis Lescaille collassato in campo per la rottura di un aneurisma (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lutto nel mondo del calcio: è morto Alexis Lescaille, giocatore del La Châtaigneraie collassato in campo per la rottura di un aneurisma Lutto nel mondo del calcio francese: tutti sotto shock per la scomparsa di Alexis Lescaille, 34enne giocatore del La Châtaigneraie. Qualche giorno fa allo stadio Bétard, Lescaille aveva giocato una partita contro le riserve Calcionews24.com - Lutto nel mondo del calcio: morto Alexis Lescaille collassato in campo per la rottura di un aneurisma Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024)neldel: è, giocatore del La Châtaigneraieinper ladi unneldelfrancese: tutti sotto shock per la scomparsa di, 34enne giocatore del La Châtaigneraie. Qualche giorno fa allo stadio Bétard,aveva giocato una partita contro le riserve

