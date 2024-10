Livorno, l’assessore Simone Lenzi si dimette: «Alla sinistra non interessa la libertà» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Aveva detto che non si sarebbe dimesso, al massimo che avrebbe abbandonato i social. Alla fine, invece, Simone Lenzi, cantautore, scrittore e assessore Alla cultura al Comune di Livorno, ha lasciato il suo incarico (che ricopriva da oltre cinque anni) a causa delle polemiche per alcuni sui tweet ritenuti transfobici e contro Il Fatto Quotidiano. Dopo un confronto con il sindaco Luca Salvetti, ha quindi spiegato: «Mi dimetto perché Alla sinistra, che avevo visto sin qui come la roccaforte di ogni libertà, la libertà più autentica non interessa affatto. Essendo piuttosto il narcisismo etico l’unica molla ormai capace di muoverne i riflessi condizionati, capisco bene che l’unica cosa importante davvero per tutti voi sia adesso posizionarsi, quanto più in fretta possibile, dAlla parte dei giusti e dei buoni». Canfora, voglio dirtelo con un latinismo: penso tu sia un pezzo di merda. Lettera43.it - Livorno, l’assessore Simone Lenzi si dimette: «Alla sinistra non interessa la libertà» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Aveva detto che non si sarebbe dimesso, al massimo che avrebbe abbandonato i social.fine, invece,, cantautore, scrittore e assessorecultura al Comune di, ha lasciato il suo incarico (che ricopriva da oltre cinque anni) a causa delle polemiche per alcuni sui tweet ritenuti transfobici e contro Il Fatto Quotidiano. Dopo un confronto con il sindaco Luca Salvetti, ha quindi spiegato: «Mi dimetto perché, che avevo visto sin qui come la roccaforte di ogni, lapiù autentica nonaffatto. Essendo piuttosto il narcisismo etico l’unica molla ormai capace di muoverne i riflessi condizionati, capisco bene che l’unica cosa importante davvero per tutti voi sia adesso posizionarsi, quanto più in fretta possibile, dparte dei giusti e dei buoni». Canfora, voglio dirtelo con un latinismo: penso tu sia un pezzo di merda.

Livorno - l’assessore Simone Lenzi si dimette per i post transfobici. Il sindaco : “Difficile accettare le sue giustificazioni” - Questo fatto ha portato probabilmente alla scoperta dello “storico” recente dell’attività social di Lenzi, nota forse a qualche utente abituale di X ma non alla gran parte della cittadinanza livornese. Per essere giusti e buoni davvero, magari, avrete altre occasioni in futuro: ve lo auguro di cuore, insieme all’augurio che vi faccio di continuare a ottenere il meglio per la città”. (Ilfattoquotidiano.it)

Livorno - l’assessore Simone Lenzi costretto alle dimissioni per i post transfobici. Il sindaco : “Difficile accettare le giustificazioni” - Per esempio quello in cui il 30 agosto l’allora assessore commentava così l’opera Woman, dell’artista americana Jade Guanaro Kuriki-Olivo presentata alla Biennale di Venezia: “Alla Biennale di Venezia ci tengono a farci sapere che la donna quintessenziale ha la minchia. Vale la pena sottolineare che il giorno prima delle dimissioni Lenzi aveva convocato una conferenza stampa per certi versi ... (Ilfattoquotidiano.it)