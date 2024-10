Libano, Tajani: “I soldati italiani non si toccano, non sono militanti di Hezbollah. Quello che sta accadendo è inaccettabile” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “I soldati italiani non si toccano, non sono militanti di Hezbollah. È inaccettabile Quello che sta accadendo”. Lo ha detto il vicepremier, Antonio Tajani, dopo che l’esercito israeliano ha colpito basi italiane Unifil in Libano, entrando a Torino nel Grattacielo della Regione Piemonte. Qui è in programma un incontro con il presidente della Regione, Alberto Cirio, e con le associazioni di categoria sull’impatto economico della frana del Frejus e della chiusura del tunnel del Monte Bianco. L'articolo Libano, Tajani: “I soldati italiani non si toccano, non sono militanti di Hezbollah. Quello che sta accadendo è inaccettabile” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Libano, Tajani: “I soldati italiani non si toccano, non sono militanti di Hezbollah. Quello che sta accadendo è inaccettabile” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Inon si, nondi. Èche sta”. Lo ha detto il vicepremier, Antonio, dopo che l’esercito israeliano ha colpito basi italiane Unifil in, entrando a Torino nel Grattacielo della Regione Piemonte. Qui è in programma un incontro con il presidente della Regione, Alberto Cirio, e con le associazioni di categoria sull’impatto economico della frana del Frejus e della chiusura del tunnel del Monte Bianco. L'articolo: “Inon si, nondiche sta” proviene da Il Fatto Quotidiano.

