Le auto fantasma decine di denunce | Ho pagato ma non ho il libretto

Ferrara, 11 ottobre 2024 – Avere l'auto nuova, le chiavi in tasca ma non poterla tirare fuori dal garage. È la situazione paradossale nella quale si stanno trovando diverse persone che hanno acquistato la propria autovettura in una concessionaria di Copparo. Una vicenda già al centro delle cronache e riguardo alla quale sono arrivate in procura e ai carabinieri decine e decine di denunce, tutte per acquisti di vetture per una ragione o per l'altra non andati a buon fine. C'è chi ha acquistato un'auto e ora non la può usare, come nel caso della persona che ci ha contattati, oppure chi proprio non l'avrebbe neanche ricevuta, nonostante avesse pagato la cifra totale o versato acconti. Sulla vicenda, a seguito delle numerose segnalazioni, si starebbe già stringendo la lente della procura.

