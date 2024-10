Jerry Calà si racconta: "Quanto mi mancano gli anni '80" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tra mille ricordi e un pizzico di nostalgia per quei mitici anni ‘80 che l'hanno reso un'icona della comicità, Jerry Calà è venuto a raccontarsi nella nostra “Edicola degli Artisti”. “Sono nato a Catania - ci ha detto - poi mio padre fu trasferito prima a Milano e poi a Verona dove nasce la mia carriera artistica perché è lì che poi, al liceo, incontrerò i miei amici con i quali è iniziato tutto”. Salerno, Smaila, Oppini e i Gatti di Vicolo Miracoli i ricordi di quei tempi, i suoi amori i suoi film da Vacanze di Natale a Sapore di Mare tornati al cinema in questi ultimi anni e tanto ancora nella scoppiettante intervista di Francesco Puglisi. Iltempo.it - Jerry Calà si racconta: "Quanto mi mancano gli anni '80" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tra mille ricordi e un pizzico di nostalgia per quei mitici‘80 che l'hanno reso un'icona della comicità,è venuto arsi nella nostra “Edicola degli Artisti”. “Sono nato a Catania - ci ha detto - poi mio padre fu trasferito prima a Milano e poi a Verona dove nasce la mia carriera artistica perché è lì che poi, al liceo, incontrerò i miei amici con i quali è iniziato tutto”. Salerno, Smaila, Oppini e i Gatti di Vicolo Miracoli i ricordi di quei tempi, i suoi amori i suoi film da Vacanze di Natale a Sapore di Mare tornati al cinema in questi ultimie tanto ancora nella scoppiettante intervista di Francesco Puglisi.

