Giornate Fai, apertura del museo "Guelfo"

Domani e domenica tornano anche a Fabriano le Giornate Fai di autunno. Nella provincia di Ancona saranno 8 le aperture speciali di luoghi ricchi di storia e cultura accoglieranno i visitatori che potranno godere la bellezza dei nostri territori. Nel territorio fabrianese, il gruppo Fai di Fabriano con Stefano Santini nuovo capogruppo, ruolo ereditato da Rossella Quagliarini ha organizzato l'apertura del museo Guelfo ospitato all'interno di un piccolo edificio ristrutturato a scopo espositivo che fa parte dell'importante ex-complesso del Convento e della Chiesa di San Francesco alle Logge, con visite guidate e la proiezione di un cortometraggio.

