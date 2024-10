Fiere: dal 16 ottobre Blue Planet Economy Expoforum, economia mare leva per sviluppo del futuro (Di venerdì 11 ottobre 2024) La manifestazione fino al 18 ottobre a Fiera Roma accende i riflettori su ambiente, sviluppo e innovazione L’economia blu è una delle principali leve di sviluppo per il futuro economico dell’Italia, dell’Europa e del mondo, ma solo il 15% delle aziende a livello globale considera pienamente la Blue Economy un’opportunità di crescita. È il risultato Sbircialanotizia.it - Fiere: dal 16 ottobre Blue Planet Economy Expoforum, economia mare leva per sviluppo del futuro Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La manifestazione fino al 18a Fiera Roma accende i riflettori su ambiente,e innovazione L’blu è una delle principali leve diper ileconomico dell’Italia, dell’Europa e del mondo, ma solo il 15% delle aziende a livello globale considera pienamente laun’opportunità di crescita. È il risultato

