F1: Toyota torna nel circus, accordo partnership con Haas (Di venerdì 11 ottobre 2024) La collaborazione si affiancherà a quella del team con Ferrari ROMA - Dopo 15 anni di assenza, la Toyota torna in Formula Uno: firmato un accordo pluriennale per una partnership tecnica col team Haas. La collaborazione partirà da subito e vedrà dunque di nuovo protagonista la casa giapponese che in Ilgiornaleditalia.it - F1: Toyota torna nel circus, accordo partnership con Haas Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La collaborazione si affiancherà a quella del team con Ferrari ROMA - Dopo 15 anni di assenza, lain Formula Uno: firmato unpluriennale per unatecnica col team. La collaborazione partirà da subito e vedrà dunque di nuovo protagonista la casa giapponese che in

