Cityrumors.it - Elon Musk, l’ultima trovata del miliardario: taxi guidati dall’Intelligenza artificiale. Quanto costeranno

(Di venerdì 11 ottobre 2024), a Los Angeles, presenta l’ultimo progetto targato Tesla: il cybercab. Una sorta dielettrico guidato dall’AI.costerà. I Warner Bros Studios, a nord di Los Angeles, hanno visto una sorta di appendice di Iron Man. Sul palco non c’era Robert Downey Junior che presentava i prototipi di robot da fornire all’esercito americano, mae quello che la platea vedeva non era un film bensì il prossimo progetto targato Tesla.(Ansa Foto) Cityrumors.itAlle 5 di mattina, ora italiana, il magnate americano ha aggiunto un altro tassello al mosaico delle proprie creazioni.in fatto di veicoli assistiti si chiama Cybercab. Una sorta diprogrammato per essere guidato: il veicolo sarà prodotto a partire dal 2026.