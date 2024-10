“Cosa succedeva in quel giardino”. Neonati sepolti, ora parla la vicina di casa di Chiara (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovi dettagli scioccanti sul caso dei due Neonati sepolti in giardino. Continua l’inchiesta giudiziaria che vede Chiara Petorlini, studentessa di 22 anni, agli arresti domiciliari per l’omicidio dei suoi figli. Emergono nuove testimonianze riguardo ai comportamenti della giovane nel periodo precedente al ritrovamento dei corpi: il primo scoperto il 9 agosto dalla nonna, il secondo trovato il 14 settembre dai carabinieri del Ris. Del caso si è discusso nell’ultima puntata di Mattino Cinque News. L’inviato del programma, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha intervistato una vicina di casa di Chiara, residente nella frazione di Vignale, la cui abitazione è separata dal “giardino degli orrori” solo da una siepe. La vicina ha diChiarato di non aver notato nulla di strano durante l’estate. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovi dettagli scioccanti sul caso dei duein. Continua l’inchiesta giudiziaria che vedePetorlini, studentessa di 22 anni, agli arresti domiciliari per l’omicidio dei suoi figli. Emergono nuove testimonianze riguardo ai comportamenti della giovane nel periodo precedente al ritrovamento dei corpi: il primo scoperto il 9 agosto dalla nonna, il secondo trovato il 14 settembre dai carabinieri del Ris. Del caso si è discusso nell’ultima puntata di Mattino Cinque News. L’inviato del programma, condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, ha intervistato unadidi, residente nella frazione di Vignale, la cui abitazione è separata dal “degli orrori” solo da una siepe. Laha dito di non aver notato nulla di strano durante l’estate.

