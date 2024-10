Cina: trasporto intermodale mantiene crescita annuale di oltre 25% (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tianjin, 11 ott – (Xinhua) – Il volume del trasporto multimodale di container in Cina ha mantenuto un tasso di crescita annuale superiore al 25% per otto anni consecutivi, entrando in una nuova fase di sviluppo su larga scala, secondo quanto emerso durante una conferenza industriale tenutasi oggi nella municipalita’ settentrionale cinese di Tianjin. In particolare, nel 2023 il volume complessivo del trasporto intermodale ferrovia-acqua attraverso i porti del Paese ha superato gli 11,7 milioni di unita’ equivalenti a venti piedi (TEU) di container merci, con un aumento dell’11,7% su base annua, secondo quanto emerso dalla conferenza internazionale sul trasporto intermodale portuale. Romadailynews.it - Cina: trasporto intermodale mantiene crescita annuale di oltre 25% Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tianjin, 11 ott – (Xinhua) – Il volume delmultimodale di container inha mantenuto un tasso disuperiore al 25% per otto anni consecutivi, entrando in una nuova fase di sviluppo su larga scala, secondo quanto emerso durante una conferenza industriale tenutasi oggi nella municipalita’ settentrionale cinese di Tianjin. In particolare, nel 2023 il volume complessivo delferrovia-acqua attraverso i porti del Paese ha superato gli 11,7 milioni di unita’ equivalenti a venti piedi (TEU) di container merci, con un aumento dell’11,7% su base annua, secondo quanto emerso dalla conferenza internazionale sulportuale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina : Yunnan - al via nuovo servizio di trasporto multimodale transfrontaliero - Pechino, 27 set – (Xinhua) – Un nuovo servizio di trasporto multimodale transfrontaliero che collega Cina, Laos e Thailandia e’ stato inaugurato nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)

Cina : nuova rotta aerea per trasporto merci collega Xinjiang - Gran Bretagna - Pechino, 21 ago – (Xinhua) – Lunedi’ e’ stata ufficialmente inaugurata una nuova rotta aerea per il trasporto merci tra Urumqi, capoluogo della regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro, e Bournemouth, in Gran Bretagna. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)

Cina : nuova rotta aerea per trasporto merci collega Xinjiang - Gran Bretagna - Urumqi, 20 ago – (Xinhua) – Ieri e’ stata ufficialmente inaugurata una nuova rotta per il trasporto aereo di merci tra Urumqi, capoluogo della regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro, e Bournemouth, in Gran Bretagna. Secondo l’Urumqi Diwopu International Airport, il servizio di trasporto merci effettuera’ quattro viaggi di andata e ritorno a settimana, con una durata ... (Romadailynews.it)