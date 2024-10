Lanotiziagiornale.it - Centrosinistra unito per battere Bucci: da Genova Conte chiama Schlein per sostenere Orlando

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Mettere da parte le divisioni di Roma col Pd, perMarco Buci in Liguria. È il messaggio lanciato ieri dal presidente M5s, Giuseppe, durante un’iniziativa di campagna elettorale con Andrea. Una manifestazione acon Elly“Se noi abbiamo un progetto in comune, non ho alcuna difficoltà a fare chiusure della campagna elettorale con Ellye con altri che sono coinvolti in questo progetto politico coordinato, che ha come candidato”, ha detto. “Siamo stati in piazza de Ferrari con i cittadini che ci chiedevano a gran voce unità”, ha aggiunto il leader M5s, ricordando la manifestazione del 18 luglio per chiedere le dimissioni di Giovanni Toti, “e siamo qui perché abbiamo raccolto quell’appello.