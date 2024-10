Lapresse.it - Caso Serena Mollicone, giudici Appello: accuse contro famiglia Mottola ‘inconsistenti’

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Era inconsistente l’impianto accusatorioi componenti della, processati e assolti per l’accusa di omicidio volontario di, la ragazza di 18 anni scomparsa nel giugno 2001 ad Arce in provincia di Frosinone e trovata morta due giorni dopo in un bosco. Lo scrivono idella Corte d’Assise d’di Roma nelle 59 pagine di motivazioni con cui hanno assolto Franco, l’ex comandante della locale stazione dei Carabinieri, la moglie Annamaria e il figlio Marco. Il procuratore Generale del secondo grado di giudizio aveva chiesto 24 anni per l’ex sottoufficiale e 22 per gli altri due familiari.