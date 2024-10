Ilrestodelcarlino.it - Arte e vinili: da Picasso a Warhol, mostra a Castel Sismondo

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Inaugurata alaDa- Le vinyl cover dei grandi maestri. Esposte circa 150 copertine di dischi in vinile create da alcuni tra i più celebri artisti internazionali. L’evento, curato da Vincenzo Sanfo, sarà visitabile a Rimini fino al 5 gennaio. L’esposizione include le opere di maestri come, Mirò,, Jeff Koons, Damien Hirst, Keith Haring, Salvador Dalí e René Magritte, oltre a quelle di artisti contemporanei come Ai Weiwei e Gilbert & George. Pcipano anche artisti italiani di rilievo come Mimmo Paladino e Michelangelo Pistoletto, arricchiti da contributi di noti fotografi e illustratori quali Luigi Ghirri, Guido Crepax e Milo Manara. Il curatore dell’esposizione Vincenzo Sanfo ha spiegato: "Questaè unica: partiamo dalle copertine dei dischi, ma in realtà offriamo un’esperienza artistica ricca di significati.