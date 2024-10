App Xbox, Microsoft venderà presto i giochi con l’applicazione su Android (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarah Bond, la presidente di Xbox, ha rivelato che Microsoft inizierà a vendere i giochi direttamente dall’app Xbox nel corso del mese di novembre 2024 su dispositivi mobile con un sistema Android. La presidente della divisione gaming del colosso di Redmomd ha affermato attraverso i propri profili social che in seguito all’apertura, imposta dalla corte sul mercato mobile, in quel di Xbox hanno intenzione di offre agli utenti una valida alternativa agli store classici per l’acquisto dei giochi su smartphone e tablet Android. Leggiamo qui di seguito quanto affermato da Sarah Bond con un messaggio condiviso attraverso i propri canali social, riferendosi all’imposizione di un tribunale negli USA dell’apertura di Android agli altro store digitali: “La decisione del tribunale di aprire il mercato negli Stati Uniti consentirà una maggiore scelta e flessibilità. Game-experience.it - App Xbox, Microsoft venderà presto i giochi con l’applicazione su Android Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sarah Bond, la presidente di, ha rivelato cheinizierà a vendere idirettamente dall’appnel corso del mese di novembre 2024 su dispositivi mobile con un sistema. La presidente della divisione gaming del colosso di Redmomd ha affermato attraverso i propri profili social che in seguito all’apertura, imposta dalla corte sul mercato mobile, in quel dihanno intenzione di offre agli utenti una valida alternativa agli store classici per l’acquisto deisu smartphone e tablet. Leggiamo qui di seguito quanto affermato da Sarah Bond con un messaggio condiviso attraverso i propri canali social, riferendosi all’imposizione di un tribunale negli USA dell’apertura diagli altro store digitali: “La decisione del tribunale di aprire il mercato negli Stati Uniti consentirà una maggiore scelta e flessibilità.

