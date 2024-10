Nel piano Bper 43 miliardi di utili e 32 di dividendi

Nel piano Bper 4,3 miliardi di utili e 3,2 di dividendi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Bper ha approvato il nuovo piano industriale al 2027 che prevede la generazione di un utile netto cumulato di 4,3 miliardi di euro nel periodo 2025-2027, di cui 1,5 miliardi nel 2027, e un monte dividendi cumulato cash pari a 3,2 miliardi nell'arco di piano, pari a un payout ratio medio di circa il 75%. Il ritorno sul capitale tangibile (rote), si legge in una nota, è atteso al di sopra del 16% nel 2027 con un indicatore di solidità patrimoniale Cet 1 ratio superiore al 14,5%. "Abbiamo fondamentali forti, una posizione solida e distintiva, ma anche un enorme potenziale per la creazione di valore per tutti i nostri stakeholder, che questo nuovo piano saprà cogliere. Quotidiano.net - Nel piano Bper 4,3 miliardi di utili e 3,2 di dividendi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024)ha approvato il nuovoindustriale al 2027 che prevede la generazione di un utile netto cumulato di 4,3di euro nel periodo 2025-2027, di cui 1,5nel 2027, e un montecumulato cash pari a 3,2nell'arco di, pari a un payout ratio medio di circa il 75%. Il ritorno sul capitale tangibile (rote), si legge in una nota, è atteso al di sopra del 16% nel 2027 con un indicatore di solidità patrimoniale Cet 1 ratio superiore al 14,5%. "Abbiamo fondamentali forti, una posizione solida e distintiva, ma anche un enorme potenziale per la creazione di valore per tutti i nostri stakeholder, che questo nuovosaprà cogliere.

