Mister Movie | Sydney Sweeney e Amanda Seyfried protagoniste del thriller ‘The Housemaid’ (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sydney Sweeney e Amanda Seyfried si uniscono per recitare nel nuovo thriller ‘The Housemaid’, diretto da Paul Feig e prodotto da Lionsgate. Il film è un adattamento dell’omonimo romanzo best-seller di Freida McFadden, con una sceneggiatura curata da Rebecca Sonnenshine. Entrambe le attrici saranno anche produttrici esecutive, accanto a Feig e Laura Fischer. La trama Mistermovie.it - Mister Movie | Sydney Sweeney e Amanda Seyfried protagoniste del thriller ‘The Housemaid’ Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)si uniscono per recitare nel nuovo, diretto da Paul Feig e prodotto da Lionsgate. Il film è un adattamento dell’omonimo romanzo best-seller di Freida McFadden, con una sceneggiatura curata da Rebecca Sonnenshine. Entrambe le attrici saranno anche produttrici esecutive, accanto a Feig e Laura Fischer. La trama

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scarlett Johansson - Johnny Depp e Sydney Sweeney nella Top 10 delle star più usate per truffare le persone - Sydney Sweeney, Taylor Swift, Johnny Depp e Scarlett Johansson sono alcune delle celebrità presenti nella Top 10 delle celebrità più usate per truffare le persone online. McAfee ha condiviso la Top 10 delle celebrità maggiormente usate per compiere truffe e crimini online e nella lista ci sono gli attori Scarlett Johansson e Johnny Depp. (Movieplayer.it)

The Housemaid - Sydney Sweeney nel film tratto da un giallo di successo - Siamo entusiasti di affiancarle a Paul Feig, con cui abbiamo lavorato su Un piccolo favore e sul suo sequel in arrivo, e che ha dimostrato di saper sviluppare storie con protagoniste femminili dinamiche Una di famiglia è in cima alle classifiche di vendita di Amazon, con 3,6 milioni di copie vendute e una quarantina di traduzioni nel mondo; di seguito vi proponiamo la sinossi completa Millie è in ... (Cinemaserietv.it)

Sydney Sweeney e Amanda Seyfried protagoniste di The Housemaid di Paul Feig - La sceneggiatura è di Rebecca Sonnenshine, basata sul romanzo bestseller di Freida McFadden. Il materiale di partenza, che ha trasformato la McFadden in un'autrice di successo, è stato nella lista dei bestseller …. Ben presto scopre che i segreti della famiglia sono molto più pericolosi dei suoi. Nel film Sweeney interpreterà Millie, una giovane donna in difficoltà che si sente sollevata ... (Movieplayer.it)